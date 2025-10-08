Ekhator su Kean: "Abbiamo uno stile di gioco simile. Lo guardo spesso, cerco di prendere spunto da lui"

L'attaccante del Genoa Jeff Ekhator ha parlato dal ritiro della nazionale Under 21 del suo attaccante di riferimento, Moise Kean

Direttamente dal ritiro dell’Italia Under 21, l’attaccante del Genoa Jeff Ekhator ha parlato ai media raccontando il suo momento e gli obiettivi personali e di squadra. Reduce dal gol di tacco contro il Napoli, il centravanti di origini nigeriane ha spiegato a chi si ispira nel suo percorso di crescita:

“Penso di assomigliare di più a un giocatore come Moise Kean, perché ha uno stile di gioco simile al mio. Lo guardo spesso e cerco di prendere spunti da lui il più possibile”.

Ekhator ha poi parlato del suo lavoro quotidiano per migliorarsi:

“Sto provando a crescere sotto tanti aspetti, dal primo controllo al colpo di testa. Sono dettagli a cui presto molta attenzione, continuando però a valorizzare le mie qualità principali: il modo di appoggiarmi ai compagni, legare il gioco e scaricare la palla”.