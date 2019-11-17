Italia Under 21: le pagelle dei viola-azzurri. Bene Sottil, se la cava Ranieri, soprattutto nel finale
Le pagelle dei giocatori viola impiegati con l'Under 21.
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 13:19
Ecco le pagelle dei baby viola-azzurri, impiegati ieri nella gara di Ferrara contro i pari età (Under 21) dell'Islanda, in una partita di qualificazione per i prossimi Europei. Su Sottil si è sottolineato l'ottimo primo tempo, condito col goal decisivo del match, quello che l'ha sbloccato. Per Ranieri qualche sbandamento iniziale, ma recupero della sufficienza nel finale.
Sottil
Gazzetta: 6,5
Corriere dello Sport: 7
Tuttosport: 7
Ranieri
Gazzetta: 6
Corriere dello Sport: 6
Tuttosport: 6