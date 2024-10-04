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Bove e Kayode convocati con l'Italia Under 21. I due giovani della Fiorentina impegnati contro l'Irlanda

Dopo la chiamata di Kean con la Nazionale maggiore, arriva la convocazione per altri due calciatori della Fiorentina. Si tratta di Bove e Kayode che sono stati convocati dal CT dell'Italia Under 21, C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2024 19:06
Bove e Kayode convocati con l'Italia Under 21. I due giovani della Fiorentina impegnati contro l'Irlanda -
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Dopo la chiamata di Kean con la Nazionale maggiore, arriva la convocazione per altri due calciatori della Fiorentina. Si tratta di Bove e Kayode che sono stati convocati dal CT dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, per il match di qualificazione al prossimo campionato europeo, che si svolgerà nel 2025 in Slovacchia, contro l'Irlanda.

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