Bove e Kayode convocati con l'Italia Under 21. I due giovani della Fiorentina impegnati contro l'Irlanda
Dopo la chiamata di Kean con la Nazionale maggiore, arriva la convocazione per altri due calciatori della Fiorentina. Si tratta di Bove e Kayode che sono stati convocati dal CT dell'Italia Under 21, C...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2024 19:06
Dopo la chiamata di Kean con la Nazionale maggiore, arriva la convocazione per altri due calciatori della Fiorentina. Si tratta di Bove e Kayode che sono stati convocati dal CT dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, per il match di qualificazione al prossimo campionato europeo, che si svolgerà nel 2025 in Slovacchia, contro l'Irlanda.