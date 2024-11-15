Kayode: "Sto bene ma la condizione si trova giocando. Sono felice per Comuzzo e Dodò"

Sono molto contento di aver giocato oggi, in modo tale da poter rientrare in condizione, è sempre un'esperienza in più

Il terzino della Fiorentina, Michael Kayode, ha parlato dopo la partita dell'Italia Under 21 contro la Francia che è finita in parità (2-2). Queste le sue dichiarazioni:

"È stata una grandissima emozione, una bellissima partita. Sono contento del risultato, anche se potevamo fare meglio. Ho saputo poco prima della partita che sarei stato titolare."

Sulla condizione fisica?

"Sto abbastanza bene, sono comunque contento. La condizione ovviamente la trovi giocando, però sono tranquillo."

Se spero un giorno nella chiamata di Spalletti?

"Lo stimolo è tanto, è un’emozione sapere che Spalletti ci segue, guarda sempre le partite sia dell'Under 21 che dei club. Sono contento che ci sia questa possibilità, che è arrivata per Comuzzo e Pisilli. Sono molto felice per loro."

Sulla convocazione di Dodo? Gioia immensa, ce l’ha scritto lui stamattina e sono molto contento per lui. Vada avanti così che può essere convocato tranquillamente con regolarità”.

La Francia?

"Non era una partita facile, anche loro sono veramente forti. Sono stati fatti alcuni piccoli errori, sia in fase offensiva che difensiva, però è normale. Loro hanno creato tanto, noi pure. Forse siamo stati più concreti all'inizio." concreti all’inizio.

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