Cabral è un flop anche in Portogallo, il Benfica vuole venderlo subito. A gennaio può tornare in Brasile

Come riporta il giornale portoghese Record, il Benfica sta valutando la cessione dell'ex Fiorentina, Arthur Cabral. Comprato nell'estate del 2023 dal Benfica per una cifra superiore ai 20 milioni di e...

Come riporta il giornale portoghese Record, il Benfica sta valutando la cessione dell'ex Fiorentina, Arthur Cabral. Comprato nell'estate del 2023 dal Benfica per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, l'attaccante non è mai riuscito a lasciare il segno in terra portoghese. Il club sta cercando acquirenti per venderlo subito, già a gennaio, e tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe il Flamengo, pronto a riportare Cabral in Sudamerica.

DODO CONVOCATO DALLA NAZIONALE BRASILIANA

https://www.labaroviola.com/dodo-convocato-dal-brasile-il-terzino-della-fiorentina-esprime-la-sua-gioia-sui-social-e-un-onore/277097/