Dodo convocato dal Brasile! Il terzino della Fiorentina esprime la sua gioia sui social: "È un onore"

Il terzino viola prende il posto dello squalificato Vanderson per la sfida contro l'Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Grazie alle straordinarie prestazioni, il terzino della Fiorentina, Dodo, è stato convocato dalla nazionale brasiliana per la prossima partita contro l'Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Sostituirà Vanderson, squalificato dopo l'ammonizione ricevuta ieri nella sfida contro il Venezuela. Sebbene Dodo fosse stato inizialmente preconvocato dal c.t. Dorival Júnior, la sua inclusione nella lista ufficiale era stata inizialmente esclusa. Ora, invece, il giocatore viola avrà l'opportunità di indossare la maglia della Selecao, celebrando la chiamata con un post su Instagram: "È un onore". Dodo prenderà il posto del difensore del Monaco e rappresenterà la Fiorentina nel team verdeoro.

Nations League: in Belgio l’Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti

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