Carmine Nunziata, commissario tecnico della Nazionale Under 21, ha diramato la lista dei convocati per gli europei. Nella schiera dei giocatori chiamati dall’allenatore figurano i centrocampisti viola Alessandro Bianco, la scorsa stagione in prestito al Monza, e Cher Ndour. Tra i difensori c’è anche Michael Kayode, l’ex terzino destro della Fiorentina che è stato appena riscattato per 18 milioni dal Brentford.