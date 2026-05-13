Repubblica: "La Fiorentina riflette sul peso dell' ingaggio di De Gea e valuta ogni scenario"

Lo spagnolo vorrebbe restare in viola, ma l’ingaggio pesa: intanto i bianconeri osservano la situazione.

In casa Fiorentina, dopo una stagione molto deludente, i punti fermi da cui ripartire sembrano essere davvero pochi. Secondo quanto riportato da la Repubblica, anche il futuro di David de Gea è tutt’altro che definito: la società starebbe infatti facendo valutazioni sul suo profilo, soprattutto per via dell’ingaggio elevato che lo rende uno dei giocatori più pagati della rosa.

Nel frattempo, la Juventus avrebbe già pronto un’offerta, anche se al momento il portiere spagnolo sarebbe orientato a restare a Firenze. Ogni scenario, comunque, resta ancora aperto.

Qualora si arrivasse a una separazione, la soluzione interna potrebbe essere Tommaso Martinelli, inizialmente destinato a un nuovo prestito, forse ancora alla Sampdoria, ma che potrebbe invece essere promosso in prima squadra.