Accordo a metà strada tra De Gea e la Fiorentina: il portiere aveva chiesto 3,5 milioni, intesa a 3 milioni netti

La Fiorentina blinda De Gea e mette definitivamente un punto sulla questione. Una grande notizia che allontana quegli scenari, comparsi all’orizzonte negli scorsi giorni, che avrebbero dato David De Gea con le valigie in mano in uscita dalla Fiorentina. Il portiere, arrivato la scorsa estate a parametro zero con un ingaggio di circa 1,2 milioni netti, è stato protagonista indiscusso di questa stagione. Tant’è che la Fiorentina, forte dell’opzione di prolungamento, si sarebbe mossa in tal senso, con l’automatico rinnovo a giugno 2026 con ingaggio raddoppiato, come già previsto nel contratto. Il portiere avrebbe chiesto invece un ingaggio di 3 milioni e mezzo, con la Fiorentina che in un primo momento era ferma agli iniziali 2 milioni e mezzo previsti, per poi accordarsi per un ingaggio di 3 milioni netti fino al 2028.