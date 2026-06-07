Gazzetta.it riporta: "Martinelli potrebbe fare un altro anno alla Sampdoria, su di lui anche l'Avellino"

Il giovane portiere di proprietà viola potrebbe restare ancora un anno a Genova

Il futuro del giovane portiere Tommaso Martinelli (classe 2006) rappresenta uno dei nodi centrali che Fabio Paratici dovrà sciogliere durante il mercato estivo. Dopo i sei mesi positivi trascorsi in prestito alla Sampdoria, dove l'estremo difensore ha dimostrato grande maturità nel reggere le pressioni di una piazza esigente come Genova, la dirigenza si trova di fronte a un bivio: cederlo nuovamente a titolo temporaneo per favorirne la crescita o affidargli direttamente la porta della Fiorentina come erede di David De Gea. Se da un lato i blucerchiati spingono per il prolungamento del prestito, dall'altro la concorrenza aumenta. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, anche Arezzo e Avellino si sono inserite nella corsa per il calciatore, manifestando un forte interesse per la prossima stagione. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi decisivi, anche se, al momento, la prospettiva di un nuovo prestito rimane la soluzione più concreta.