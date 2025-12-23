23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:48

AS: “Fiorentina in Serie B? De Gea non potrebbe rimanere a Firenze in caso di retrocessione”

23 Dicembre · 22:05

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 22:39

In caso di retrocessione in Serie B della Fiorentina, le strade di David De Gea e il club dovrebbero separarsi

David De Gea sta attraversando un momento complicato dal punto di vista professionale, complice un netto calo di rendimento nella sua seconda stagione alla Fiorentina.
Il portiere madrileno ha commesso diversi errori in questa stagione che stanno contribuendo in negativo al parziale ultimo posto del club viola che rischia la retrocessione al termine della stagione.
Secondo il quotidiano spagnolo AS, l’ingaggio percepito del portiere ex Manchester United, aumentato dopo il rinnovo di contratto della scorsa estate sarebbe completamente fuori parametro per la Serie B italiana, pertanto il calciatore con tutta probabilità non rimarrebbe a Firenze in caso di retrocessione del club viola al termine della stagione in corso.

