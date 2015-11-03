Notizie Fiorentina Retrocessione Fiorentina

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AS: "Fiorentina in Serie B? De Gea non potrebbe rimanere a Firenze in caso di retrocessione"
23 dicembre 2025 22:05
Una Fiorentina double face che mostra tutta la sua fragilità. Il ritiro inutile a questo punto della stagione
18 aprile 2021 09:18
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