Tuttosport: "Juve, non solo Alisson: De Gea resta un’opzione e può partire per 10 milioni"
Strategia viola: De Gea tra i possibili partenti per alleggerire il monte ingaggi, prezzo accessibile
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2026 10:01
Secondo Tuttosport, la Juventus non si concentra solo su Alisson come primo obiettivo per la porta, ma mantiene viva anche l’opzione che porta a David De Gea. La Fiorentina, infatti, sarebbe orientata a cederlo in estate per ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media della rosa. Per questo motivo, il club viola non sembra avere richieste particolarmente elevate: potrebbero bastare circa dieci milioni di euro per convincerlo a lasciar partire il portiere spagnolo. Ora la decisione passa a Comolli.