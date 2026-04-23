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Tuttosport: "Juve, non solo Alisson: De Gea resta un’opzione e può partire per 10 milioni"

Strategia viola: De Gea tra i possibili partenti per alleggerire il monte ingaggi, prezzo accessibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2026 10:01
Tuttosport: "Juve, non solo Alisson: De Gea resta un’opzione e può partire per 10 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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David De Gea
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Secondo Tuttosport, la Juventus non si concentra solo su Alisson come primo obiettivo per la porta, ma mantiene viva anche l’opzione che porta a David De Gea. La Fiorentina, infatti, sarebbe orientata a cederlo in estate per ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media della rosa. Per questo motivo, il club viola non sembra avere richieste particolarmente elevate: potrebbero bastare circa dieci milioni di euro per convincerlo a lasciar partire il portiere spagnolo. Ora la decisione passa a Comolli.

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