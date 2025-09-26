Sergio Busquets si ritira: il commovente annuncio via social e il saluto del connazionale De Gea

Il saluto di De Gea al connazionale: "Hai reso facile ciò che è difficile

Sergio Busquets si ritira. Lo spagnolo ha annunciato il suo addio al calcio giocato con un toccante videomessaggio pubblicato sui suoi profili social: "Grazie a tutti voi, e al calcio, per tutto. Sarete sempre parte di questa bellissima storia" ha scritto l'ormai ex centrocampista.

Pochi minuti fa è arrivato il saluto di David De Gea, suo compagno in Nazionale spagnola: "Grazie per tutto, Busi. Un giocatore unico, che ha reso facile ciò che è difficile. Sempre nel posto giusto, sempre prendendo le migliori decisioni. Fuori dal campo sei il numero uno" ha scritto il portiere della Fiorentina sui social.

Sergio Busquets, l'emblema del centrocampo

Un autentico campione. I suoi scatti sono un carosello di trofei: campione del mondo e d'Europa, tre trionfi in Champions League, nove volte campione della Liga tre volte vincitore della Supercoppa Europea, sette volte ha alzato al cielo la Coppa del Re e della Supercoppa Spagnola, poi la Coppa di Lega e del Supporters Shield. Si contano più di 30 trofei tra Barcellona, Inter Miami e Nazionale spagnola: si chiude così lo spettacolo che per oltre un decennio ha rappresentato l'emblema del centrocampo.