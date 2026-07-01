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Vacanze con i guantoni per De Gea: si prepara per la nuova stagione e mostra sui social il suo allenamento

Il portiere della Fiorentina, David De Gea si prepara per la nuova stagione, torna ad indossare i guantoni e sui social pubblica un video delle sue parate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 19:52
Vacanze con i guantoni per De Gea: si prepara per la nuova stagione e mostra sui social il suo allenamento - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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David De Gea
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David De Gea, torna a scaldare i motori, sulla sua pagina social pubblica una storia delle sue parate.

Belle parate di De Gea, il portiere della Fiorentina non ha perso lo smalto, nonostante le vacanze estive.

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