Vacanze con i guantoni per De Gea: si prepara per la nuova stagione e mostra sui social il suo allenamento
Il portiere della Fiorentina, David De Gea si prepara per la nuova stagione, torna ad indossare i guantoni e sui social pubblica un video delle sue parate
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 19:52
David De Gea, torna a scaldare i motori, sulla sua pagina social pubblica una storia delle sue parate.
Belle parate di De Gea, il portiere della Fiorentina non ha perso lo smalto, nonostante le vacanze estive.