Pagliuca su Bologna-Fiorentina: “De Gea? Non ha quasi giocato nel corso del match”

L’ex portiere del Bologna, Gianluca Pagliuca, ha parlato su Radio Nettuno Bologna Uno in merito alla sfida dei rossoblù contro la Fiorentina. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina ha giocato meglio niente da dire, hanno vinto i duelli senza mezzi termini. Il Bologna forse era stanco e loro hanno meritato ampiamente la vittoria. I rossoblù non sono guariti del tutto e ieri si è visto. Il Bologna ha fatto il primo tiro in porta alla fine della partita, De Gea non ha quasi dovuto parare nel corso del match. Gli avversari studiano e sanno che se fermano Odgaard e Castro nascono dei problemi”.