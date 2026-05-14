CorFio: "De Gea fattore per la salvezza viola, decisivo nel finale di stagione con parate da primato"

Da marzo in poi lo spagnolo cambia passo: clean sheet e interventi decisivi guidano la Fiorentina alla svolta finale

Corriere Fiorentino sottolinea la crescita di David de Gea nell’ultima parte di stagione, periodo in cui il portiere ha ritrovato solidità insieme al reparto difensivo della Fiorentina.

Nel complesso, lo spagnolo ha fronteggiato 161 conclusioni in 36 partite, subendo 49 gol: un dato in linea con gli xG concessi (49). I 112 interventi complessivi corrispondono a una percentuale di parate del 69,5%, leggermente inferiore al 72% della stagione precedente, ma comunque in linea con la media del campionato.

Il rendimento recente, però, racconta un’altra storia: nelle ultime 11 gare sono arrivati 6 clean sheet su 9 totali e 22 interventi decisivi, che lo hanno reso il migliore del campionato nel periodo. Da marzo in poi, De Gea si è rivelato un fattore chiave nella corsa salvezza della Fiorentina.