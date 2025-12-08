Trevisani: “De Gea non para più e perdi le partite. Col Sassuolo un’insieme di cose fuori dal mondo”

Riccardo Trevisani torna a parlare di Fiorentina all’interno della puntata di “Fontana di Trevi” nel palinsesto di Cronache di Spogliatoio.

Queste le parole del telecronista:

“I problemi sono strutturali, vanno via Pioli e Pradè e non succede niente. Tutto quello che non funziona crea il problema; sei punti in 14 giornate è una roba inspiegabile. Il portiere non para più e se il portiere non para prendi gol e perdi. La difesa è modesta, il centrocampo è di giocatori tutti uguali e non sono dei mostri di personalità.

Sulle fasce sei messo meglio con Fortini e Dodo, in attesa di Gosens che manca come l’aria. Ero a Genova a vedere Genoa-Fiorentina e Gosens era accanto a me che soffriva come un cane. Quindi qualcuno che ci tiene c’è e l’attacco deve fare qualcosa in più. Il siparietto sul calcio di rigore è stata una scena orripilante. Dopo la scenata di Dzeko a Bergamo, nel comprendere il vero pericolo credo che il pubblico si sia compattato. Ci sono un’insieme di cose successe a Reggio Emilia che sono fuori dal mondo, dalla scena sul rigore, al siparietto con Gudmundsson sui social“