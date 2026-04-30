CorSport: “De Gea tra Juve e futuro in viola, a breve il confronto con la Fiorentina"
Valutazioni in corso in casa viola sul futuro del portiere: la decisione passerà dal prossimo incontro tra le parti
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2026 10:27
Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, si accende il focus sul futuro di David de Gea. Per il portiere spagnolo, infatti, restano aperti diversi scenari, compreso un possibile interesse della Juventus.
La situazione andrà comunque valutata anche in base a una volontà condivisa tra le parti, all’interno del più ampio percorso di ricostruzione della Fiorentina. Una volta raggiunta la salvezza, società e giocatore si incontreranno per capire se proseguire insieme anche nelle prossime stagioni. Non va dimenticato, inoltre, che il contratto di De Gea è attualmente valido fino al 2028.