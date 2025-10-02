De Gea: "Fiorentina favorita in Conference? Per me ci sono squadre più forti dello scorso anno: oggi dobbiamo vincere!"
Le parole del portiere della Fiorentina David De Gea a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc
A pochi minuti dal fischi di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc, David De Gea ha rilasciato le sue dichiarazioni all'interno del prepartita.
Ecco le parole del portiere viola ai microfoni di i Sky Sport:
Sull'inizio complicato:
"E' una partita molto importante, sappiamo che è una competizione importante per noi e per il club anche perché non abbiamo iniziato molto bene la stagione. Dobbiamo giocare bene e vincere"
Sul ruolo da favorita:
"Per me quest'anno ci sono squadre più forti dell'anno scorso. Cominciamo oggi, è la partita più importante per noi. Sappiamo che non abbiamo iniziato molto bene e sappiamo che oggi dobbiamo vincere."