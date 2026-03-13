Poesio: “Christensen è un portiere valido. De Gea è un punto fermo, ma nessuno è incedibile”

Il giornalista Poesio è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare la situazione dei portieri della Fiorentina, soffermandosi sulle prestazioni di Oliver Christensen e sul ruolo di David de Gea.

Secondo Poesio, Christensen ha dimostrato di poter dare affidabilità quando chiamato in causa. “Christensen ha fatto il suo e ieri ha giocato una buona partita. È sicuramente un secondo portiere più pronto rispetto a Martinelli, anche se il ragazzo sta facendo bene. Nella carriera contano l’esperienza e le categorie, come spesso ricorda Massimiliano Allegri, e sotto questo aspetto Christensen è un portiere valido. Tra l’altro aveva già fatto molto bene anche con la Salernitana”.

Il giornalista ha poi descritto il profilo dell’estremo difensore danese: “È un portiere particolare, estroso anche nel modo di stare in campo, quasi divertente da vedere. Però non bisogna dimenticare che De Gea è De Gea: parliamo di un giocatore con una carriera importantissima e che lo scorso anno è stato determinante”.

Poesio ha poi difeso il portiere spagnolo dalle critiche ricevute in stagione. “Forse quest’anno non ha avuto lo stesso rendimento della passata stagione, ma bisogna anche considerare i tiri che arrivano. Spesso la Fiorentina ha preso gol su azioni centrali, con gli avversari lanciati davanti al portiere: in quelle situazioni è difficile fare miracoli. Con un assetto difensivo diverso probabilmente avrebbe subito meno reti. Non credo che i quaranta e più gol incassati dai viola dipendano solo da lui”.

Nonostante le difficoltà della stagione, per Poesio l’esperienza di De Gea resta un valore aggiunto per la squadra. “È un giocatore con grande esperienza e in una Fiorentina che spesso sembra mancare di leader uno come lui rappresenta un valore in più, non certo un problema”.

Infine uno sguardo anche al futuro e alle possibili decisioni societarie. “In una situazione normale lo considererei un punto fermo e proverei a migliorare altri reparti. Ma questa stagione potrebbe portare a cambiamenti profondi e bisognerà capire anche le motivazioni dello spagnolo. L’anno scorso ha scelto di restare perché si trovava molto bene a Firenze. Credo che a fine stagione, quando tutto sarà più chiaro, Paratici parlerà con tutti per valutare ogni posizione. In questo momento non vedo nessun giocatore davvero intoccabile nella rosa della Fiorentina”.