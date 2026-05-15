Van der sar su De Gea: "Il migliore allo United. Contento della chance con la Fiorentina"

L'ex portiere della Juventus Edwin Van der sar ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del portiere della Fiorentina David De Gea e della sua stagione

L'ex portiere della Juventus Edwin Van der sar ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del portiere della Fiorentina David De Gea. Queste le sue parole: "De Gea per diverse stagioni è stato il giocatore dell’anno nel Manchester United. E' veramente un portiere eccezionale e ha vinto diversi trofei, compresa l’Europa League del 2017 contro il “nostro” Ajax”.

Per concludere: "Ho parlato con De Gea quando ha lasciato Manchester e sono contento che abbia avuto una chance in Italia con una bella società come la Fiorentina".