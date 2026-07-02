Corsport: "Fiorentina, idea Mandas per la porta ma la Lazio non apre alla cessione"

La Fiorentina riflette sul futuro di De Gea, nel mentre spuntano nuovi nomi

La Fiorentina sta valutando con attenzione il futuro di David De Gea, che dal canto suo ha manifestato la volontà di restare in viola. Il club, però, riflette anche alla luce del pesante ingaggio del portiere spagnolo, pari a circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Nel frattempo, tra i profili seguiti nelle scorse settimane per il ruolo di estremo difensore figura anche Christos Mandas della Lazio. Il portiere greco era stato accostato ai viola, con un interesse da parte di Paratici e Goretti che però non si è mai trasformato in una vera e propria trattativa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Stadio, la Lazio valuta Mandas non meno di 18 milioni di euro, cifra fissata già dallo scorso gennaio. Al momento, però, ogni discorso su una possibile cessione è fermo: salvo sorprese, il classe 2001 dovrebbe iniziare la stagione come portiere titolare dei biancocelesti.