Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"

La Nazionale italiana ha detto addio ai mondiali dopo i rigori con la Bosnia: a presentarsi per primo dagli undici metri è stato Pio Esposito, che ha calciato e sbagliato dal dischetto

Durante la conferenza stampa, Chivu ha svelato il retroscena sul rigore calciato da Pio Esposito con la Nazionale: "Ho chiesto a Esposito se avesse chiesto lui di battere il primo rigore. Mi ha risposto di sì" - ha spiegato l'allenatore nerazzuro - "E' giovanissimo ed era consapevole dell'importanza della partita. I rigori si possono sbagliare, l'importante è che abbia avuto il coraggio di metterci la faccia: questo è un grande segnale".