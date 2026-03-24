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Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”

Rassegna Stampa

Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”

Redazione

24 Marzo · 07:53

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 08:03

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GattusoItaliaKeanPio Esposito

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Nella teoria la coppia titolare è Kean-Retegui

Nella teoria la coppia titolare è composta da Kean e Retegui, che nella nuova gestione ha prodotto 9 reti durante il girone mondiale meritando rispetto e insistenza. Nella pratica il commissario tecnico è rimasto incantato dai progressi del giovanotto della compagnia, Pio Esposito, soprattutto nella continuità di rendimento dentro alla partita, e sarebbe felice di trovargli un posto in squadra. Kean ha già perso il confronto diretto allo stadio Franchi, durante Fiorentina-Inter, perché a differenza del centravanti avversario ha sbagliato un gol che nei tempi migliori non avrebbe mai fallito. È appena rientrato da un infortunio e non sembra ancora in condizioni scintillanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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