Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”

Nella teoria la coppia titolare è composta da Kean e Retegui, che nella nuova gestione ha prodotto 9 reti durante il girone mondiale meritando rispetto e insistenza. Nella pratica il commissario tecnico è rimasto incantato dai progressi del giovanotto della compagnia, Pio Esposito, soprattutto nella continuità di rendimento dentro alla partita, e sarebbe felice di trovargli un posto in squadra. Kean ha già perso il confronto diretto allo stadio Franchi, durante Fiorentina-Inter, perché a differenza del centravanti avversario ha sbagliato un gol che nei tempi migliori non avrebbe mai fallito. È appena rientrato da un infortunio e non sembra ancora in condizioni scintillanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.