Di Marzio: “Il Genoa ha deciso di non vendere Frendrup a Gennaio, è stato tolto dal mercato”

Il Genoa vuole trattenere il centrocampista danese in questa sessione di mercato: la decisione è stata già comunicata all’agenteFrendrup non è sul mercato. Questa è la decisione del Genoa riguardo il...

Il Genoa vuole trattenere il centrocampista danese in questa sessione di mercato: la decisione è stata già comunicata all’agente

Frendrup non è sul mercato. Questa è la decisione del Genoa riguardo il centrocampista danese, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio.Il club rossoblù non ha intenzione di cedere il classe 2001 nella finestra invernale di calciomercato. La decisione è già stata comunicata dal direttore sportivo Ottolini all’agente del calciatore, e adesso sarà avvertito lo stesso calciatore.

Muro del Genoa per quanto riguarda le offerte di Frendrup, almeno fino al 26 maggio 2025. Frendrup è un pilastro del Genoa di Vieira. Il centrocampista è praticamente sempre stato utilizzato, anche nella gestone Gilardino, avendo giocato 17 partite in questa Serie A, nelle quali ha trovato un gol. Al Genoa dal gennaio del 2022, il club rossoblù vuole così ritagliare per lui un ruolo sempre più centrale nella seconda parte di questa stagione. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

CECCARINI SUL MERCATO

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