Ceccarini: "La Fiorentina a Gennaio cerca un centrocampista e un esterno, Quarta al River Plate"

Il direttore di Tuttomercatoweb e noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato di riparazione della Fiorentina nell'editoriale pubblicato stamattina su TMW, queste le sue par...

Il direttore di Tuttomercatoweb e noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato di riparazione della Fiorentina nell'editoriale pubblicato stamattina su TMW, queste le sue parole:

"Infine la Fiorentina. Martinez Quarta è in uscita. Dopo aver rinnovato il suo contratto prima dell’estate fino a giugno 2028, l’argentino non ha trovato continuità di rendimento con Palladino e quindi ecco l’opportunità di tornare in Argentina al River Plate la società dove si è affermato. La strada è ormai tracciata. Intanto a metà settimana arriverà a parametro zero Nicolas Valentini dal Boca, operazione virtualmente chiusa già da tempo. La Fiorentina lavora molto anche in entrata. Gli obiettivi sono un centrocampista che possa giocare nella linea a due e un esterno alto in grado di muoversi sulle due fasce."

MORETTO FOLORUNSHO

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