Moretto: "Prossima settimana nuovi colloqui per Folorunsho, da monitorare il futuro di Kayode"

Secondo il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, Folorunsho è il giocatore scelto dalla Fiorentina e Daniele Pradè per rinforzare il centrocampo viola. Infatti Moretto tramite il proprio profi...

Secondo il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, Folorunsho è il giocatore scelto dalla Fiorentina e Daniele Pradè per rinforzare il centrocampo viola. Infatti Moretto tramite il proprio profilo X ha rivelato che sono previsti dei colloqui con il Napoli nella prossima settimana, questo il contenuto del tweet:

"Fiorentina, contatti costanti per Michael Folorunsho. Il calciatore del Napoli è il profilo che piace di più per rinforzare il centrocampo e nel corso della prossima settimana sono previsti nuovi colloqui per avanzare nella trattativa. Tra gli altri possibili nomi in entrata resta sempre Woyo Coulibaly del Parma: da monitorare il futuro di Michael Kayode."

MINUTAGGIO MORENO E PONGRACIC

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