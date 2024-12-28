Moreno e Pongracic i giocatori meno utilizzati da Palladino, hanno giocato appena 600 minuti in due

La stagione della Fiorentina si sta avvicinando al giro di boa e con il mercato di Gennaio alle porte è già tempo di fare i primi bilanci. Palladino in questo avvio di stagione ha dimostrato di saper...

La stagione della Fiorentina si sta avvicinando al giro di boa e con il mercato di Gennaio alle porte è già tempo di fare i primi bilanci. Palladino in questo avvio di stagione ha dimostrato di saper utilizzare quasi tutti gli elementi a disposizione nella rosa soprattutto grazie alle massicce rotazioni fatte in Conference League, nonostante questo c'è però chi ha collezionato davvero pochi minuti.

Come Matias Moreno e Marin Pongracic che hanno giocato appena 600 minuti in due; Moreno infatti ha giocato 265 minuti tutti in Conference League mentre Pongracic ha giocato 334 minuti ma quasi tutti nella prima parte di stagione. Le cause ovviamente sono diverse, se per Moreno c'è anche un motivo fisiologico dovuto all'adattamento dal calcio Argentino a quello Italiano e alla giovane età per Pongracic la causa è soprattutto la precaria condizione fisica che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione.

Se per Moreno è possibile pensare ad un prestito per farlo giocare di più e facilitarne l'ambientamento per Pongracic diventa difficile pensare ad una sua partenza se consideriamo l'investimento da 15 milioni fatto dalla Fiorentina a Luglio.

PEDULLA SU FRENDRUP

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