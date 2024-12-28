Pedullà: "Il Genoa non vuole privarsi di Frendrup e chiede 25 milioni, piace molto all'Atalanta"

Quasi due settimane fa vi avevamo parlato del forte interesse Atalanta per Martin Frendrup, talentuoso centrocampista del Genoa e seguito anche dal Milan nelle scorse settimane. Possiamo aggiornare: i...

Quasi due settimane fa vi avevamo parlato del forte interesse Atalanta per Martin Frendrup, talentuoso centrocampista del Genoa e seguito anche dal Milan nelle scorse settimane. Possiamo aggiornare: il Genoa, impegnato nella lotta salvezza e fresco di svolta societaria, non vorrebbe privarsene e chiede 25 milioni bonus compresi. Frendrup piace molto a Gasperini, l’Atalanta ha proposto 15 milioni più bonus e un’eventuale contropartita. Vedremo se il club di Percassi alzerà ancora e se il Genoa continuerà a resistere. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

MARIANI ARBITRO DI JUVENTUS FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/designazioni-arbitrali-juventus-fiorentina-sara-arbitrata-da-mariani-al-var-ci-sara-di-bello/282309/