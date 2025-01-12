TMW, la Fiorentina vuole un altro centrocampista: sogno Frendrup. Piace anche Bondo

Non c'è soltanto Michael Folorunsho nella lista dei rinforzi invernali per il proprio centrocampo della Fiorentina. Come appreso da TMW, infatti, la società toscana non ha intenzione di fermarsi al pr...

Non c'è soltanto Michael Folorunsho nella lista dei rinforzi invernali per il proprio centrocampo della Fiorentina. Come appreso da TMW, infatti, la società toscana non ha intenzione di fermarsi al profilo del classe '98 del Napoli per rimpolpare le opzioni a disposizione del tecnico Palladino in mediana.

E quindi è caccia aperta a un nuovo arrivo: il nome dei sogni sarebbe quello di Morten Frendrup del Genoa, ambito da molti e sul quale però i liguri stanno facendo muro, almeno fino all'estate. Un profilo apprezzato da Palladino è quello del suo ex calciatore Warren Bondo, da lui lanciato ai tempi del Monza. Se i brianzoli non chiudono a priori a proposito di una sua partenza, il giocatore è stimato anche dalla dirigenza della Fiorentina che però al momento non ha ancora mosso passi in avanti su questo fronte. Possibile che la sfida di domani tra le due squadre possa portare a un qualche tipo di accelerata pure sul mercato, discorso che vale anche e soprattutto per il difensore Pablo Mari. A scriverlo è TMW.

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