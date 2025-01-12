Monza, quante assenze! Con la Fiorentina è emergenza totale, ancora out Pessina e Kyriakopoulos

L'allenatore del Monza Bocchetti ha confermato le numerose assenze, con Kyriakopoulos, Pessina, Caldirola, Mota e Gagliardini ai box

Una classifica disastrosa e l'infermeria piena. Il Monza di Bocchetti si presenta al Monday Night contro la Fiorentina in totale emergenza, con una quantità di assenze davvero importante. A confermarlo è lo stesso allenatore dei brianzoli, che in conferenza stampa ha confermato che la coperta è corta con le seguenti parole:

"Pessina, Gagliardini, Dany Mota, Kyriakopoulos e Caldirola resteranno ai box. Forson sarà con la Primavera. Marì è un giocatore del Monza tutti gli effetti".

Assenze anche pesanti, dunque, per il Monza, con Dany Mota e Kyriakopoulos che non hanno recuperato e resteranno out anche contro la Fiorentina.

LE PAROLE DI BOCCHETTI IN CONFERENZA

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