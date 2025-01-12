Bocchetti: "Sono amico di Palladino. Pablo Marí è un giocatore del Monza a tutti gli effetti"

Bocchetti è intervenuto in conferenza stampa in vista del match tra Monza e Fiorentina, parlando anche di Pablo Marí, obiettivo dei Viola

Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina (domani ore 20:45 allo stadio U-Power). Queste le sue parole, riportate da TMW:

Condivide quella proposta da Galliani?

"Si, rimango della linea della società. Chi non ci crede è giusto che stia fuori da questo progetto. I ragazzi hanno dato una risposta positiva durante gli allenamenti. Mi aspetto una grande reazione domani".

Quando si affronta il “vecchio” allenatore, si dà sempre qualcosa. Condivide?

"Per la squadra sì è un motivo in più. Dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo. I tifosi hanno bisogno di questa vittoria. Domani voglio la squadra con la bava alla bocca".

Problema mentale: avete analizzato anche questo fattore?

"Siamo ultimi, bisogna dare e avere una reazione: non avere paura di nulla e, gara dopo gara, fare il nostro compito. I giocatori devono dare tutto. Non c’è più tempo. Gara dopo gara , a piccoli passi verso il nostro obiettivo".

Infortunati: Pessina e Kyriakopoulos saranno presenti? Marí ci sarà?

"Pessina, Gagliardini, Dany Mota, Kyriakopoulos e Caldirola resteranno ai box. Forson sarà con la Primavera. Marí è un giocatore del a Monza tutti gli effetti".

Com’è il rapporto con mister Palladino?

"Con Raffaele siamo grandi amici; abbiamo condiviso tanti momenti e la stanza quando eravamo al Genoa. Gli auguro il meglio da allenatore, da dopodomani. Cercheremo di fargli un bello scherzetto. Stiamo lavorando nel tentativo di svoltare. Abbiamo bisogno di questa gioia".

Nella stagione possono capitare quelle partite storte. Per recuperare entusiasmo può essere una soluzione inserire giovani?

"Sì, se vedo qualcosa di nuovo e interessante durante gli allenamenti. Bisogna valutare bene. Mi aspetto domani un passo di maturità e non terminare la gara in 10 vs 11. Domani bisogna portare a casa questa vittoria".

Come ha vissuto la contestazione dei tifosi dopo il Cagliari? Condivi l’idea del dott. Galliani che 25 punti sono realizzabili per la salvezza?

"La reazione dei tifosi è giusta. Per tutta la gara hanno sempre incitato. Si aspettano una gioia da noi. Noi dobbiamo regalarli questa vittoria. Dobbiamo fare tanti punti, dare il massimo. Sono 19 gare e la squadra ha dimostrato di saperli fare. Possiamo fare anche più di 25 punti".