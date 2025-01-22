Corriere dello Sport: “Frendrup il sogno proibito. Bondo e Ndour restano piste vive. Richardson verso l’addio”

A fari spenti la Fiorentina continua a lavorare sul centrocampo

La Fiorentina, a fari spenti, continua a lavorare per il centrocampo. Ci sono vari nomi per la mediana della squadra di Raffaele Palladino. Il sogno proibito continua a essere Morten Frendrup del Genoa, mentre la pista Bryan Cristante sembra raffreddarsi.

Rimane viva la pista che porta a Warren Bondo. Il centrocampista del Monza, che piace tanto a Raffaele Palladino, è finito anche nel mirino di Milan, Atalanta e Inter. Ma la Fiorentina non molla la presa. In lista anche Cher Ndour, classe 2004 in forza al Beskitas ma di proprietà del Paris Saint Germain. La dirigenza viola avrebbe chiesto informazioni, niente di più almeno per il momento. Da capire quale sarà il futuro di Amir Richardson che spinge per la cessione: l'ex Reims vuole trovare più continuità a costo di lasciare la Fiorentina già nel mese di gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/