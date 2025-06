Gazzetta: “Alla Fiorentina piace Frendrup ma il Genoa chiede almeno 20 milioni”

In mediana, con caratteristiche diverse, attenzione a Morten Frendrup, un pedina su cui il Genoa potrebbe aver bisogno di fare cassa in questa sessione di mercato. Ha gli occhi addosso da parte della Premier League e della Bundesliga con una richiesta del Grifone che si aggira sui 20 milioni, sicuramente non meno. Il prezzo è alto, la concorrenza forte, però il danese classe 2001, in scadenza nel 2028, unisce corsa a piedi buoni e alla Fiorentina è sempre piaciuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.