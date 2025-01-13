Corriere dello Sport: “Frendrup? Il Genoa chiede più di 20 milioni. L’affondo rimandato a giugno?”
La Fiorentina vuole regalare a Palladino un nuovo centrocampista
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 08:23
La Fiorentina lavorerà in questo mercato di gennaio per regalare a Palladino un nuovo centrocampista. Insieme a Folorunsho, la dirigenza viola vuole correre ai ripari visto le condizioni precarie di Danilo Cataldi.
La dirigenza viola ci ha provato per Frendrup ma il Genoa chiede più di 20 milioni. Se in questa sessione di mercato non ci sarà l'affondo, la Fiorentina ci riproverà a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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