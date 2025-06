Tuttosport rivela: “La Fiorentina vuole Frendrup, ci proverà con il Genoa inserendo contropartite”

La Fiorentina lavora sulla mediana. Un nome su tutti in mezzo ai vari Bernabé (piace ma il Parma non intende cederlo), Rovella (la clausola da 50 milioni rappresenta un muro), Traoré, Payero circolati in questo periodo? Quello di Morten Frendrup, centrocampista stimatissimo, già cercato dai viola a gennaio per ovviare allo stop forzato di Edoardo Bove.

Il Genoa però respinse l’assalto e adesso per il ventiquattrenne giocatore danese servono non meno di 25 milioni. Una cifra alta, troppo al momento per la società di Rocco Commisso che non può confidare in uno sconto avendone già usufruito nella recente discussione per il riscatto di Gudmundsson. Tuttavia dati i buoni rapporti con il club ligure, i viola proverebbero comunque ad avviare una trattativa proponendo magari in mezzo ad offerta economica anche l’inserimento di qualche contropartita tecnica (Riccardo Sottil, Valentini, Barak). Lo scrive Tuttosport.