Corriere dello Sport: “Frendrup resta il sogno. Fazzini partirebbe in prestito con obbligo. Anche Fagioli sul taccuino”

Fiorentina alla ricerca di un mediano per rinforzare il centrocampo

Continua a piacere Cher Ndour di proprietà del Paris Saint Germain, ma i francesi hanno sparato alto favorendo il raffreddamento dell'operazione. La Fiorentina sogna Morten Frendrup per il quale il Genoa non abbassa le pretese (altissime), quindi potrebbe tornare su un vecchio obiettivo come Jacopo Fazzini in uscita dall'Empoli. Il classe 2003 partirebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto a meno di 15 milioni.

Occhio sempre a Warren Bondo del Monza, e a un'idea complicata quanto affascinante: Nicolò Fagioli della Juventus. I bianconeri vogliono venderlo per racimolare un gruzzoletto da destinare al mercato in entrata. Per il momento tutto tace ma non è escluso che i viola possano fare un tentativo nei prossimi giorni per capire se i bianconeri siano disposti ad abbassare il prezzo, che allo stato attuale supera i 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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