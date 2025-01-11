Corriere Fiorentino: “La Fiorentina è tornata alla carica per Frendrup ma il Genoa gli ha chiuso la porta in faccia”

Quasi impossibile che Frendrup lasci il Genoa a gennaio

Le ipotesi sono due: o Luiz Henrique, per il quale non basta l'offerta da 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, o l'acquisto di un centrocampista di grande livello. Nelle ultime ore la Fiorentina sarebbe tornata alla carica con il Genoa per Morten Frendrup, ma si è trovata una porta chiusa in faccia. Quasi impossibile (anche Ferrari ha glissato nella giornata di ieri) che il danese possa muoversi a gennaio, ma nel mercato mai dire mai... lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-mandragora-richiestissimo-allestero-ma-lui-fa-muro-a-meno-di-maxi-offerte-vuole-restare-a-firenze/284238/