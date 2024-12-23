Corriere Fiorentino: “Frendrup e Fazzini nel mirino della Fiorentina, il Genoa chiede 20 milioni, l’Empoli 15”

Per il mercato di gennaio l'obiettivo numero uno sarà trovare un sostituto di Bove

Doveva essere il vice-Kean il grande obiettivo del mercato di gennaio della Fiorentina, ma quello che è successo ad Edoardo Bove ha scombinato i piani della dirigenza viola. Per questo motivo l'obiettivo numero uno sarà sostituire l'ex Roma al meglio.

Ci sono due nomi sulla lista di Daniele Pradè: Morten Frendrup e Jacopo Fazzini. Due giocatori di prospettiva, che stanno facendo bene, ma che hanno un prezzo importante. Il primo è valutato dal Genoa intorno ai 20 milioni di euro. Mentre l'Empoli per la giovane mezzala ne chiede 15 di milioni, cifra simile a quella per il centrocampista genoano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/moretto-quarta-dovrebbe-lasciare-la-fiorentina-potrebbe-essere-unidea-della-juve/281913/