Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”

Fiorentina alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Adlì e Cataldi

Il secondo filone riguarda il centrocampo: si cerca un giocatore che possa far rifiatare Cataldi e Adli, un profilo di intensità e gamba. Il primo nome è quello di Frendrup, uno che il Genoa non cede per meno di 20 milioni. Possibile idea? Comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Ancora, può tornare di moda pure Bondo del Monza, che partirebbe per circa 15 milioni, nonostante una grande concorrenza. Ci sono molti se e ma, ora la Fiorentina deve affondare almeno un colpo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/