Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer

Il Corriere dello Sport-Stadio, nell’edizione odierna, apre con un focus sul futuro del centrocampo della Fiorentina. In vista della prossima stagione, i viola si preparano a una vera e propria rifondazione della mediana. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: trovare profili dinamici, capaci di garantire intensità e ritmo alla manovra. Il nome in cima alla lista resta quello di Morten Frendrup, già seguito a gennaio. Il Genoa, però, non sembra intenzionato a fare sconti: il cartellino del centrocampista danese è valutato circa 30 milioni di euro. Resta da capire se la Fiorentina vorrà affondare il colpo.

Un’altra pista calda porta a Ismael Bennacer. Il regista algerino, attualmente al Milan, non sarà riscattato dal Marsiglia e verrà ceduto a titolo definitivo. Il possibile arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola potrebbe facilitare l’operazione, con il club gigliato che sarebbe pronto a trattare intorno ai 15 milioni. Sul taccuino della dirigenza figurano anche Nicolas Raskin, centrocampista dei Glasgow Rangers con un prezzo di circa 25 milioni, e il giovane Valentin Atangana del Reims, valutato 10 milioni.

Capitolo a parte per Danilo Cataldi e Rolando Mandragora. Il primo, legato sentimentalmente alla Lazio, sarebbe tentato da un ritorno nella Capitale con Sarri in panchina. La Fiorentina ha però il diritto di riscatto fissato a 4 milioni, esercitabile entro il 18 giugno: la decisione è attesa a breve. Per quanto riguarda Mandragora, dopo una stagione positiva, su di lui si sono accesi i riflettori di diversi club importanti. Il centrocampista classe ’97 ha espresso la volontà di restare a Firenze e attende un segnale dalla società, con cui è sotto contratto fino a giugno 2026.