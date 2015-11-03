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Notizie Raskin Fiorentina

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Raskin ma costa troppo, i Rangers vogliono 25 milioni"

13 giugno 2025 10:24

Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer

13 giugno 2025 08:22

Lo Monaco approva Raskin: "La Fiorentina ha chiesto informazioni. È forte e in scadenza, sarebbe un colpo"

26 dicembre 2022 16:52

Dalla Spagna: "Marsiglia molto vicino a Nicolas Raskin. C'è la concorrenza di Fiorentina e Barcellona"

21 dicembre 2022 17:30

TMW, Fiorentina su Nicolas Raskin. Concorrenza spagnola per il centrocampista belga classe 2001

27 luglio 2021 14:02

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