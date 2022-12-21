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Dalla Spagna: "Marsiglia molto vicino a Nicolas Raskin. C'è la concorrenza di Fiorentina e Barcellona"

La Fiorentina mette gli occhi su Nicolas Raskin, centrocampista classe 2001 in scadenza con lo Standard Liegi. Ma non c'è solo il club viola sulle tracce del calciatore. Secondo quanto riporta il Mund...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2022 17:30
Dalla Spagna: "Marsiglia molto vicino a Nicolas Raskin. C'è la concorrenza di Fiorentina e Barcellona" -
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Dalla Spagna: "Marsiglia molto vicino a Nicolas Raskin. C'è la concorrenza di Fiorentina e Barcellona"

La Fiorentina mette gli occhi su Nicolas Raskin, centrocampista classe 2001 in scadenza con lo Standard Liegi. Ma non c'è solo il club viola sulle tracce del calciatore. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, c'è un club in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista ventunenne, ovvero l'Olympique Marsiglia. Inoltre, il portale spagnolo aggiunge che sono interessate al giocatore anche Barcellona e Bruges.

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