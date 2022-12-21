Corsi: "Nessuna apertura per Zurkowski. Parisi e Vicario non si muoveranno a gennaio"

Intervenuto ai microfoni di Antenna 50, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato della situazione Szymon Zurkowski, calciatore scontento che, molto probabilmente, lascerà la Fiorenti...

Intervenuto ai microfoni di Antenna 50, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato della situazione Szymon Zurkowski, calciatore scontento che, molto probabilmente, lascerà la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato: "Situazione complicata, al momento non sembra che ci sia nessun tipo di apertura e forse ci sono società più importanti pronte a far valere la loro potenza economica".

Poi, il numero uno dell'Empoli ha proseguito parlando di Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi, entrambi accostati alla Fiorentina nella passata sessione di calciomercato: "Mercato in uscita? Vicario a gennaio non si muoverà, così come Parisi. Sono entrambi in un momento di serietà incredibile per finire la stagione in azzurro".

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