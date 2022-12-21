Veronica Maffei conferma: "Lascerò la Fiorentina a fine mese. Porterò la famiglia viola sempre nel mio cuore"

Pochi minuti fa è arrivata la conferma di quanto vi avevamo anticipato questa mattina: dopo due anni, Veronica Maffei lascerà la Fiorentina. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicatao sul p...

A cura di Redazione Labaroviola 21 dicembre 2022 16:15

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