Veronica Maffei conferma: "Lascerò la Fiorentina a fine mese. Porterò la famiglia viola sempre nel mio cuore"
Pochi minuti fa è arrivata la conferma di quanto vi avevamo anticipato questa mattina: dopo due anni, Veronica Maffei lascerà la Fiorentina. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicatao sul p...
Pochi minuti fa è arrivata la conferma di quanto vi avevamo anticipato questa mattina: dopo due anni, Veronica Maffei lascerà la Fiorentina. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicatao sul profilo Instagram dell'ormai ex volto social viola: "Ringrazio tutti i tifosi che mi stanno scrivendo… È arrivato dunque il momento di ringraziare la società viola per questi 2 anni bellissimi! Grazie al Presidente, ai dirigenti, a tutto lo staff, ai colleghi, ai tesserati dai piccoli alla prima squadra, maschile e femminile; grazie a tutti i tifosi! Una meravigliosa famiglia viola che porterò sempre nel mio cuore.
Finirà a fine mese la mia collaborazione con la Fiorentina ma .. Forza Viola Sempre! See u soon guys"
VERONICA MAFFEI LASCIA LA FIORENTINA, AL SUO POSTO CI DOVREBBE ESSERE ELENA MANNUCCI DI ITALIA 7
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