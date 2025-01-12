Corriere dello Sport: “Frendrup è il sogno della Fiorentina ma l’assalto dei viola ci sarà in estate”

Ma gli arrivi in mezzo al campo non sono finiti...

La Fiorentina ha rafforzato il centrocampo con l'arrivo di Michael Folorunsho. L'ex Napoli andrà a prendere il posto di Edoardo Bove e completerà così la rosa di Raffaele Palladino. Ma gli arrivi in mezzo al campo non sarebbero finiti.

Il grande sogno della Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe Frendrup del Genoa. Il club rossoblù continua a chiedere uno sproposito, per questo motivo la dirigenza viola tenterà l'assalto in estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-torino-e-venezia-su-ikone-kouame-ha-tante-richieste-ma-ostacolo-ingaggio-prade-sogna-15-milioni/284355/