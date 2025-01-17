Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”

Anche se a rilento, prosegue la ricerca per un centrocampista

I principali obiettivi per la mediana viola? Tra questi Frendrup e Bondo. Però, è complicata al momento la caccia a Morten Frendrup economicamente inarrivabile. Il Genoa vuole almeno 20 milioni. L'altro profilo forte è Warren Bondo, classe 2003 del Monza che però è ambito anche da Milan, Atalanta e Inter. Prosegue la ricerca del centrocampista, dunque, seppure più a rilento rispetto all'esterno d'attacco per via delle difficoltà attuali di individuare l'occasione giusta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/