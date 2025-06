Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”

Restano quei giocatori che piacciono tanto alla Fiorentina, ma hanno un prezzo del cartellino molto elevato. In assoluto, ci riferiamo a Morten Frendrup e Richard Rios. Il danese del Genoa è un vecchio pallino della Fiorentina, ma ad oggi i rossoblù non sembrano voler abbassare le pretese (servono 25-30 milioni). Questo frenò la trattativa sul nascere sei mesi fa.

Il classe 2001 ha totalizzato 37 presenze e segnato 2 gol nella scorsa stagione in Liguria. Rios, 25 anni compiuti un mese fa, è impegnato nel Mondiale per Club con il suo Palmeiras, che pretende almeno 30 milioni per lasciarlo partire. Affare in salita. Lo scrive il Corriere dello Sport.