Il Secolo XIX annuncia: "Frendrup vuole lasciare il Genoa in estate" Ritorno di fiamma della Fiorentina?

Il centrocampista scandinavo del Genoa può lasciare il club in estate

l futuro di Morten Frendrup si preannuncia come uno dei tormentoni della prossima estate, con la Fiorentina pronta a tornare alla carica dopo i sondaggi delle scorse sessioni. Il centrocampista danese ha ormai raggiunto la piena maturità calcistica al Genoa, diventando un elemento imprescindibile per il gioco di Daniele De Rossi, ma il suo ciclo in Liguria sembra destinato a concludersi. Nonostante la stima del tecnico, il club rossoblù è disposto a privarsene davanti a un’offerta congrua, fissando il prezzo del cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro. La palla passa ora alla Fiorentina: resta da capire se il nuovo e ambizioso progetto viola, pur senza la vetrina delle coppe europee, saprà convincere un calciatore desideroso di palcoscenici prestigiosi e pronto al definitivo salto di carriera. Lo scrive il Secolo XIX